Incendio presso la discarica di Macchia Soprana Ecoambiente precisa | E' avvenuto in un' area circoscritta adiacente ai silos

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6, si è verificato un incendio presso la discarica di Macchia Soprana, nel comune di Serre. La società Ecoambiente Salerno ha specificato che il rogo si è sviluppato in una zona delimitata, vicina ai silos. Non sono stati riportati danni a strutture o persone, e le autorità stanno seguendo gli sviluppi dell’incidente.

Giungono le precisazioni della società Ecoambiente Salerno in merito all’incendio che si è sviluppato poco dopo le 6 del mattino presso la discarica di Macchia Soprana, a Serre. "Il rogo è avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos. - scrive il presidente della Ecoambiente, Nicola.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incendio all’alba nella discarica di Serre: in fiamme alcuni silosPaura alle prime luci del giorno a Serre, dove un incendio è scoppiato all’interno della discarica di Macchia Soprana. Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava CocozzaTempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio nella discarica di Macchia Soprana; Auto in fiamme nella notte a Battipaglia; 30enne di Pagani ucciso a Ibiza: accoltellato al torace. Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolatoGrave incendio nella discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti 12 silos di percolato. Intervengono Vigili del Fuoco, ARPAC e Carabinieri. Sindaco Opramolla: Avviato accesso agli atti ... infocilento.it Incendio a Serre, intervento immediato: Rogo circoscritto e già domatoStampa Fiamme nelle prime ore del mattino nell’area della discarica di Macchia Soprana, nel territorio comunale di Serre. L’episodio si è verificato poco dopo le 6, in prossimità dei silos dell’impian ... salernonotizie.it In merito all’incendio sviluppatosi poco dopo le 6 del mattino presso la discarica di Macchia Soprana, nel comune di Serre, la società Ecoambiente Salerno precisa che il rogo è avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos. Dalle prime notizie, sembrere - facebook.com facebook