Rock in Ecclesia | il diacono Michael Mellner fa vibrare la Chiesa degli Artisti a Roma

Oggi pomeriggio nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli Artisti, si è tenuto un evento musicale che ha unito elementi sacri e rock. Il diacono Michael Mellner ha portato sul palco brani caratterizzati da un sound energico, creando un momento di incontro tra musica religiosa e contemporanea. La partecipazione del pubblico è stata significativa, con numerosi presenti che hanno assistito alla performance in un’atmosfera di entusiasmo.

ROMA – Una fusione audace tra la solennità del sacro e l’energia del rock ha trovato casa oggi pomeriggio nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota a tutti come la Chiesa degli Artisti. Il diacono italo-tedesco Michael Mellner ha incantato una platea gremita di fedeli e turisti con il suo progetto “Rock in Ecclesia”, un viaggio musicale che ridefinisce i confini della liturgia contemporanea. L’evento è stato presieduto dalla portavoce della Basilica e Capo Ufficio Stampa, Catia Acquesta, giornalista e scrittrice. Nel corso dell’incontro, Acquesta ha portato un messaggio istituzionale e pastorale da parte di S.E.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Rock in Ecclesia”: il diacono Michael Mellner fa vibrare la Chiesa degli Artisti a Roma Notizie correlate Leggi anche: Enrica Bonaccorti: sabato i funerali nella Chiesa degli artisti di Roma Leggi anche: I funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Roma: l’ultimo saluto alla conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore