I funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Roma | l’ultimo saluto alla conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore

I funerali di Enrica Bonaccorti si sono tenuti nella Chiesa degli Artisti a Roma. La conduttrice è deceduta all’età di 76 anni a causa di un tumore. La cerimonia ha visto la presenza di amici, colleghi e familiari che hanno voluto rendere omaggio alla donna. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa prima di essere sepolta.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Si è conclusa ieri presso gli spazi del Deloitte NextHub di Bari l’edizione 2026 del Forum Turismo Italia, organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di confronto tra i protagonisti del settore turistico nazionale. Ad aprire il forum gli interventi del Vicepresidente del Senato ed Ex-Ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio e Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Il tema scelto per questa edizione, ‘People First – Le risorse umane, motore dello sviluppo turistico italiano’, ha posto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Roma: l’ultimo saluto alla conduttrice stroncata a 76 anni da un tumore Articoli correlati Enrica Bonaccorti, aperta a Roma la camera ardente: sabato i funerali della conduttrice stroncata a 76 anni da un tumoreI funerali invece si svolgeranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Leggi anche: Enrica Bonaccorti: sabato i funerali nella Chiesa degli artisti di Roma Approfondimenti e contenuti su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; È morta Enrica Bonaccorti, sabato i funerali a Roma; L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando. Enrica Bonaccorti: oggi i funerali nella chiesa degli Artisti a RomaSono in programma oggi alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni ... dire.it È morta Enrica Bonaccorti, sabato i funerali a RomaAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti (ANSA) ... ansa.it Enrica Bonaccorti, alla camera ardente da Balivo a Luxuria - facebook.com facebook #Tg2000 - Addio a Enrica Bonaccorti #12marzo #Tv2000 #EnricaBonaccorti #Lutto #Televisione #Spettacolo #Cultura #TvItaliana @tg2000it x.com