I funerali di Enrica Bonaccorti si svolgeranno sabato 14 marzo alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Roma. La cerimonia si terrà nel luogo dedicato agli artisti, senza ulteriori dettagli sul corteo o sulla famiglia. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia dell’attrice e conduttrice. La salma sarà accompagnata in chiesa per l’ultimo saluto.

Enrica Bonaccorti si è spenta a Roma questa mattina in una clinica privata. Mentre il mondo dello spettacolo la piange si predispone già tutto per l’ultimo saluto. Se n’è andata la conduttrice garbata, così in tanti la ricordano. Il volto gentile e propositivo che ha cambiato la televisione italiana. Adesso è stato disposto che nell’intera giornata di domani e sabato fino alle 12 la camera ardente, privata, per amici e parenti per l’ultimo saluto. Qui potranno recarsi per piangere l’amata Enrica e stringersi attorno al dolore. Poi i funerali si terranno sabato 13 presso la Chiesa degli Artisti di Roma, la stessa dove si sono celebrati quelli di Eleonora Giorgi, precisamente un anno fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti: sabato i funerali nella Chiesa degli artisti di Roma

