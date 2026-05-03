"Loro non lo vogliono più vedere". In mano alla Procura di Milano che sta indagando su " Arbitropoli " c'è questa frase, una intercettazione datata aprile 2025. A pronunciarla è Gianluca Rocchi, ormai ex designatore degli arbitri, in un colloquio con Andrea Gervasoni, supervisore del Var. Entrambi sono indagati per frode sportiva ma l'elemento che può cambiare radicalmente tutta l'inchiesta è l'eventuale coinvolgimento di qualche club. Secondo il Corriere della Sera quel "loro" si riferirebbe all' Inter, che secondo le ipotesi degli inquirenti avrebbe espresso indicazioni per quanto riguarda le designazioni arbitrali prima della semifinale di Cppa Italia contro il Milan e per la gara di campionato contro il Bologna.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rocchi, spunta una intercettazione pesantissima: "Loro non lo vogliono più vedere"

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