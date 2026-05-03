Rocchi si sfoga con Gervasoni sull’Inter | Quell’arbitro non lo vogliono più vedere

Da ilnapolista.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un colloquio tra il designatore arbitrale e il suo vice, è stato riferito che Rocchi avrebbe espresso commenti riguardanti l’Inter, affermando: “Loro non lo vogliono più vedere”. La conversazione si è concentrata su questioni legate alle decisioni arbitrali e alle percezioni riguardo alla squadra. La frase è stata riportata come parte di una discussione informale tra i due ufficiali.

La notizia è lo sfogo del designatore Rocchi con il vice Gervasoni a proposito dell’Inter. La frase è “Loro non lo vogliono più vedere”. Il riferimento è a un arbitro ovviamente. Il loro è riferito all’Inter e a un nome di battesimo: Giorgio. Manca il cognome. Rocchi al telefono non cita mai il cognome. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di Giorgio Schenone che da sei anni è l’addetto agli arbitri dell’Inter. Le pressioni di Giorgio si riferiscono alla celebre riunione del 2 aprile 2025 a San Siro. Rocchi si lamenta con Gervasoni, il suo è uno sfogo. L’intercettazione è del 2025. Così così scrive il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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