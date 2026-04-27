Caso Rocchi le ultime notizie sull’indagine in diretta | Marotta difende l’Inter tra gli indagati Gervasoni e Paterna

La procura ha contestato tre episodi a Rocchi, che si è autosospeso dopo essere stato accusato di frode sportiva. Tra gli indagati anche il supervisore VAR Gervasoni, coinvolto in un episodio sospetto durante la partita tra Salernitana e Modena. Marotta ha preso posizione a favore dell’Inter, mentre tra gli indagati figura anche Paterna. Le indagini sono in corso e le autorità stanno esaminando le prove raccolte finora.