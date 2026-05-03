Rocchi il Negreira italiano decide di dimettersi immediatamente dal suo incarico

Un dirigente italiano coinvolto in questioni legali ha annunciato le sue dimissioni immediatamente dopo le recenti accuse mosse nei suoi confronti. La decisione è stata comunicata poco dopo la pubblicazione di un articolo online, che ha riportato dettagli sull’indagine in corso. La notizia si aggiunge a un quadro di sviluppi giudiziari che coinvolgono diverse figure nel settore. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

2026-04-27 12:40:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: IL Procura di Milano ha scosso le fondamenta del calcio italiano iscrivendo figure arbitrali di altissimo livello nell’anagrafe degli indagati: Gianluca Rocchi designatore delle Serie A e B; Andrea Gervasoni supervisore; E Daniele Paterna. L’indagine, condotta dal gip Maurizio Ascione dopo la denuncia dell’ex assistente Domenico Rocca si concentra su un presunto reato di concorrenza in frode sportiva. Data la gravità delle accuse, Rocchi si è sospeso dei loro compiti, abbandonando addirittura i gruppi di comunicazione interna degli arbitri con un messaggio di sfida, come riportato da La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rocchi, il Negreira italiano, decide di dimettersi immediatamente dal suo incarico Notizie correlate Leggi anche: Il ‘caso Negreira’ italiano continua a far parlare di sé: Rocchi sarebbe sceso negli spogliatoi per parlare con gli arbitri Pisani sul caso Rocchi: "Sospendere immediatamente il campionato di serie A. E' falsato"L'avvocato Angelo Pisani, su mandato dei fondatori del Social Club Maradona, di tifosi abbonati, utenti Pay TV e DAZN, nonché di scommettitori... Una raccolta di contenuti Il caso Rocchi finisce sul New York Times: In gioco credibilità e futuro del calcio italianoLa possibile nuova Calciopoli è un caso anche a livello internazionale. Anche il Nyt si chiede con chi avrebbe cospirato Rocchi? ... ilnapolista.it Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it