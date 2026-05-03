Dopo quattordici anni di procedimenti legali, il designatore arbitrale coinvolto nell’inchiesta di Calciopoli è stato definitivamente assolto nel 2020. Originariamente, era stato chiamato a gestire le designazioni dei match, ma successivamente si sono susseguite accuse penali nei suoi confronti, tutte poi risultate infondate. Nonostante la sua presenza nel settore, ha perso figure di spicco e la sua posizione è stata messa in discussione nel tempo.

Era il designatore arbitrale ai tempi di Calciopoli ma ha visto tutte le accuse penali formulate nei suoi confronti svanire con un’assoluzione definitiva arrivata dopo 14 anni, nel 2020. Paolo Bergamo contesta a Gianluca Rocchi la decisione di dimettersi dopo l’inchiesta scoppiata in questi giorni. Per quale motivo lei non è d’accordo? "Se Rocchi è convinto della bontà del suo operato doveva finire il campionato da designatore difendendosi in tutte le sedi. Io nei mesi di Calciopoli avevo già dato le dimissioni, precisamente a fine 2005, perché Blatter mi affidò la selezione degli arbitri del Mondiale di Germania. Poi scoppiò un caso in cui gli accusati non si sono potuti difendere a livello sportivo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Rocchi doveva restare, ma ha perso i migliori"

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