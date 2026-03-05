Mignani ha perso il suo Cesena Ecco perché non può più restare

Mignani ha perso il suo ruolo al Cesena, una decisione che si riflette nelle reazioni dello stadio Manuzzi e della curva Mare. La sfiducia nei confronti dell’allenatore è evidente e si manifesta attraverso segnali chiari provenienti dai tifosi e dall’ambiente dello stadio. La situazione attuale ha portato alla fine del suo incarico, segnando un momento di svolta nella gestione tecnica della squadra.

Difficile trovare un momento nella storia del Cesena in cui lo stadio Manuzzi e la curva Mare si siano espressi con tanta chiarezza verso un allenatore bianconero. I cori e i fischi all’indirizzo di Michele Mignani lasciano poco spazio alla fantasia. "Te ne vai o no" ripetuto o ironici inviti a recarsi sotto la curva sono stati chiari segnali di ciò che ormai era evidente non solo alla vigilia della gara col Monza, ma da settimane sui social o al termine del match perso malamente con lo Spezia. Ogni decisione è contestata e fischiata, segno evidente che si è spezzato il feeling fra la tifoseria e lo staff tecnico. La squadra è in caduta libera, non dà segni di guarigione da questo stato confusionale in cui è caduta da inizio anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mignani difende il suo Cesena : "Abbiamo lottato, ma ci gira male""E' difficile per me venire in sala stampa e raccontare una partita terminata in questo modo contro un avversario fortissimo.

La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoffIl passo è quello delle stagioni migliori, Michele Mignani in questa prima parte di campionato sta ripetendo le performance degli anni vincenti,...

