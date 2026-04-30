Un autista di lungo corso, che lavora come assistente degli arbitri da oltre due decenni, ha fornito una testimonianza in merito alle recenti indagini che coinvolgono alcuni ufficiali di gara. Durante l'intervista, ha descritto le figure di un ex presidente e di un ex vice presidente come persone di grande integrità, aggiungendo che sembra ci siano state forze che abbiano cercato di danneggiarli. Le sue parole si aggiungono alle altre prove raccolte nel procedimento giudiziario.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, parla l’autista del VAR: «Rocchi è un galantuomo, lui e Gervasoni bravissime persone. È evidente che qualcuno abbia voluto far loro del male»

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