VIDEO Roberto Baggio primo video su TikTok con un colpo di scena

Un video pubblicato su TikTok mostra un ex calciatore noto per la sua eleganza in campo mentre palleggia e calcia il pallone. La clip si conclude con il suono di una finestra che si rompe, suscitando reazioni sui social media. Questo debutto sulla piattaforma ha ottenuto una rapida diffusione, diventando virale tra gli utenti. La scena ha catturato l’attenzione grazie all’effetto inatteso del finale.

Roberto Baggio ha pubblicato un video in cui palleggia e calcia il pallone con la solita eleganza, ma il finale ha fatto sorridere il web: in sottofondo si sente il rumore di una finestra che si rompe, trasformando il suo debutto su TikTok in un momento virale. (TikTok@robertobaggio).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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