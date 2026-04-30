Un ex calciatore italiano ha recentemente aperto un profilo su TikTok, dove si presenta semplicemente come “ex calciatore italiano” e si fa chiamare anche “il Divin Codino”. Il suo account ha già raggiunto numeri record di visualizzazioni, attirando l'attenzione su questa nuova presenza nel mondo dei social media. La sua bio include queste informazioni, accompagnate da un video che ha ottenuto un grande riscontro tra gli utenti.

Nella sua bio si presenta come un “ex calciatore italiano” e spiega: “Mi chiamano anche ‘ il Divin Codino ‘”. Ma Roberto Baggio è ovviamente molto di più, per gli amanti del pallone di tutte le età. Anche per giovani, che probabilmente sognano di rivedere un campione del suo calibro con la maglia azzurra. Lo dimostra il suo sbarco su TikTok, che in poche ore ha collezionato numeri record. Già molto apprezzato per i contenuti su Instagram, Roberto Baggio ha deciso di aprire un profilo anche sul social network più usato dalle nuove generazioni. E il primo video pubblicato è subito un successo: l’ex fantasista palleggia e poi il calcio il pallone lontano, con un rumore di vetri rotti e l’urlo “papi” a simulare un disastro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Roberto Baggio basta un video: il suo sbarco su TikTok ha già numeri record

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