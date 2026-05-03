Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv | dove vedere quarta puntata

La quarta puntata dello show con Roberta Valente, notaio di Sorrento, sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming online. La puntata affronta temi legati al suo ruolo professionale e alle pratiche notarili, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire l'evento attraverso diverse piattaforme. La trasmissione è disponibile in tempo reale e sarà accessibile a un pubblico più ampio tramite i canali ufficiali di streaming e televisivi.

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere quarta puntata Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intervista esclusiva a Erasmo Genzini Notizie correlate Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntataQuesta sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Due casi toccanti e un fidanzato trascurato: la terza puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento; Roberta Valente, ci sarà una stagione 2? La protagonista rompe il silenzio; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, il finale slitta: cosa vedremo oggi (e perché è un esperimento Rai). Roberta Valente - Notaio in Sorrento: la verità fa male nella puntata in onda stasera, 3 maggio 2026Stasera, domenica 3 maggio 2026, arriva la penultima puntata della fiction Roberta Valente - Notaio in Sorrento. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda oggi su Rai1. comingsoon.it Roberta Valente, cambia tutto per il finale della fiction: quando va in ondaCambia la programmazione del finale di Roberta Valente – Notaio in Sorrento: ecco quando va in onda l’ultimo episodio della fiction di Rai 1 ... bestmovie.it Piper Spettacolo Italiano - Fiction e Serie Tv Italiane. Symphonic Planet · Balanced Nickels. Alessio Lapice insieme a Maria Vera Ratti, i raggianti protagonisti di Roberta Valente Notaio in Sorrento. In questo momento stavano guardando alcuni momenti dell facebook "Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com