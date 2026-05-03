Nella prossima puntata della serie televisiva, si potranno vedere nuovi sviluppi legati ai personaggi principali e alle loro vicende. La trama si concentra su un caso legale che coinvolge un notaio e le sue decisioni, con approfondimenti sulle dinamiche tra i protagonisti. Il cast principale tornerà a interpretare i propri ruoli, portando avanti le storie già avviate nelle puntate precedenti. La puntata sarà trasmessa prossimamente, con dettagli ancora da definire.

. Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Quando Roberta viene chiamata a sostituire il notaio Carrano nell’annuale concorso di bellezza di Sorrento, il suo compito è semplice: garantire la regolarità assoluta della competizione. Ma tra colpi di scena, retroscena poco limpidi e manovre ai limiti del regolamento, la situazione si complica in fretta.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intervista esclusiva a Erasmo Genzini

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