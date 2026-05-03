Roberta Valente – Notaio in Sorrento anticipazioni ultimo episodio di domenica 10 maggio 2026
L'ultimo episodio della serie che segue le giornate di una notaio in provincia si svolgerà domenica 10 maggio 2026. La serie, composta da otto episodi, mostra il lavoro e la vita quotidiana della protagonista, interpretata dall’attrice Vincenzo Pirozzi. La narrazione si concentra sugli aspetti professionali e personali della donna, con una particolare attenzione alle sue sfide e al suo passato. La produzione è curata da Biancamano e Spinetti Comunicazioni.
© Biancamano e Spinetti Comunicazioni Dietro la macchina da presa di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie che racconta in otto episodi il lavoro e la quotidianità di una protagonista dal carattere e dal passato difficile, c’è Vincenzo Pirozzi. Napoletano, come attore ha preso parte a molti film e serie quali Un Posto al Sole, Gomorra, La Squadra, O’ Professore e Io non dimentico, ed è anche il padre di Giuseppe Pirozzi, ovvero il Micciarella di Mare Fuori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Roberta Valente – Notaio in Sorrento, anticipazioni ottavo e ultimo episodio di domenica 10 maggio 2026. 1×08...🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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