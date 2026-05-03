L'ultimo episodio della serie che segue le giornate di una notaio in provincia si svolgerà domenica 10 maggio 2026. La serie, composta da otto episodi, mostra il lavoro e la vita quotidiana della protagonista, interpretata dall’attrice Vincenzo Pirozzi. La narrazione si concentra sugli aspetti professionali e personali della donna, con una particolare attenzione alle sue sfide e al suo passato. La produzione è curata da Biancamano e Spinetti Comunicazioni.

© Biancamano e Spinetti Comunicazioni Dietro la macchina da presa di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie che racconta in otto episodi il lavoro e la quotidianità di una protagonista dal carattere e dal passato difficile, c’è Vincenzo Pirozzi. Napoletano, come attore ha preso parte a molti film e serie quali Un Posto al Sole, Gomorra, La Squadra, O’ Professore e Io non dimentico, ed è anche il padre di Giuseppe Pirozzi, ovvero il Micciarella di Mare Fuori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Roberta Valente – Notaio in Sorrento, anticipazioni ottavo e ultimo episodio di domenica 10 maggio 2026. 1×08...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento, anticipazioni ultimo episodio di domenica 10 maggio 2026

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