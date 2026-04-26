Roberta Valente – Notaio in Sorrento anticipazioni settimo episodio di domenica 3 maggio 2026

Il settimo episodio della serie che narra la vita e il lavoro di una notaio in una città del sud Italia andrà in onda domenica 3 maggio 2026. La produzione, composta da otto episodi, è diretta da Roberta Valente e si concentra sulla quotidianità della protagonista, il cui passato e carattere sono elementi centrali della narrazione. La serie è firmata da Vincenzo Pirozzi, che ha curato anche la regia.

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