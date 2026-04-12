Roberta Valente – Notaio in Sorrento anticipazioni seconda puntata di domenica 19 aprile 2026

Domenica 19 aprile 2026 andrà in onda la seconda puntata della serie che segue le giornate di una notaio in una località della costa campana. La serie, composta da quattro episodi, si concentra sulla vita professionale e personale della protagonista, che ha un passato complicato. La produzione è firmata da una casa di produzione locale e vede come regista Vincenzo Pirozzi, che ha già lavorato a diversi progetti televisivi.

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