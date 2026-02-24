Sezione devastata in carcere Anche un campione di Mma tra i 70 detenuti in rivolta

Una rivolta nel carcere di Sabbione ha causato danni significativi alla sezione I, dopo che due detenuti italiani, tra cui un atleta di MMA arrivato da Pisa, hanno cercato di trasferirsi in un’altra area. La protesta è scoppiata domenica pomeriggio, coinvolgendo circa 70 detenuti e portando alla devastazione di uno spazio importante dell’istituto penitenziario. I disordini si sono protratti per alcune ore, lasciando tracce evidenti di violenza e caos.

"Furia distruttiva" da parte di alcuni detenuti nel carcere di Sabbione dove una sezione è stata "devastata": lo riferisce il Sappe che, per voce del segretario regionale Fabrizio Bonino ricostruisce i "gravi disordini" di domenica pomeriggio "Tutto ha avuto inizio nella sezione I, reparto di media sicurezza - spiega Bonino - quando due detenuti di origine italiana (di cui uno campione di Mma, giunto a Terni da Pisa il 14 scorso) hanno preteso di spostarsi in un'altra sezione. Al rifiuto opposto dal collega di sezione, i due hanno tentato di aggredirlo. L'intervento tempestivo dell'ispettrice di sorveglianza ha permesso di sventare l'aggressione sul nascere.