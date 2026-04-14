Rivolta nel carcere di Lecce tra i 29 indagati ci sono tre detenuti foggiani | Vi ammazziano tutti

Il 15 novembre 2025 si è verificata una rivolta nel carcere di Lecce, coinvolgendo 29 persone iscritte nel registro degli indagati. Tra gli indagati figurano tre detenuti provenienti dalla provincia di Foggia, uno di Orta Nova e due di Cerignola. Durante l’episodio, alcuni dei partecipanti hanno urlato insulti e minacce, tra cui la frase

Ci sono tre detenuti foggiani (nello specifico, uno di Orta Nova e due di Cerignola) tra i 29 soggetti identificati e iscritti sul registro degli indagati quali protagonisti della rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 nella casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, costata il ferimento di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rivolta e lancio di oggetti: scoppia una lite tra gruppi di detenuti nel carcere minorile Beccaria a MilanoNel carcere minorile Beccaria di Milano, ieri pomeriggio, 1 marzo, è scoppiata una forte rivolta tra diversi gruppi e 'fazioni' di detenuti.

Rivolta nel carcere di Piazza Lanza, detenuti fuori dalle celleLa polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della...

LECCE. US LECCE IN VISITA AL CARCERE BORGO SAN NICOLA

- La rivolta al minorile scatena il consiglio comunale - Si parla di un potenziamento della vigilanza a giugno, ma restano sul tavolo tanti dubbi e timori. #carcereminorile #sicurezza #vocedirovigo - facebook.com facebook

"Gualtieri ci ignora, ora basta": l'ex Questore guida la rivolta contro la movida selvaggia di Piazza Bologna ift.tt/alZ6t7O x.com