Rivolta a Rebibbia materassi incendiati e cancelli bloccati in carcere

Nel pomeriggio di oggi, all’interno del carcere di Rebibbia, si è verificata una protesta nel reparto G12, coinvolgendo anche la sezione C. Durante l’episodio, alcuni detenuti hanno incendiato materassi e bloccato i cancelli, creando momenti di tensione nella struttura penitenziaria. La situazione si è evoluta in una rivolta che ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza presenti sul posto.

Pomeriggio di tensione all’interno del nuovo complesso di Rebibbia. Nel reparto G12, un gruppo di detenuti ha dato vita a una protesta che è degenerata in una vera e propria rivolta, coinvolgendo la xezione C della struttura penitenziaria romana.Materassi alle fiamme e cancelli sbarratiSecondo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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