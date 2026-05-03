Rivolta a Rebibbia materassi incendiati e cancelli bloccati in carcere

Da romatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, all’interno del carcere di Rebibbia, si è verificata una protesta nel reparto G12, coinvolgendo anche la sezione C. Durante l’episodio, alcuni detenuti hanno incendiato materassi e bloccato i cancelli, creando momenti di tensione nella struttura penitenziaria. La situazione si è evoluta in una rivolta che ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza presenti sul posto.

Pomeriggio di tensione all’interno del nuovo complesso di Rebibbia. Nel reparto G12, un gruppo di detenuti ha dato vita a una protesta che è degenerata in una vera e propria rivolta, coinvolgendo la xezione C della struttura penitenziaria romana.Materassi alle fiamme e cancelli sbarratiSecondo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Rivolta nel carcere di Rebibbia a Roma: cancelli bloccati, materassi e coperti dati alle fiammeUna rivolta è scoppiata nel carcere di Rebibbia: un gruppo di detenuti ha dato fuoco a coperte e materassi, bloccando gli ingressi con lenzuola...

Leggi anche: Rivolta carcere Rebibbia: materassi a fuoco e reparto distrutto

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Carcere di Rebibbia, bruciati materassi e coperte. Ussp: Rivolta organizzata; Suicidio in carcere a Rebibbia: detenuto si toglie la vita, poi scoppia la rivolta; Rivolta nel carcere di Rebibbia a Roma: cancelli bloccati, materassi e coperti dati alle fiamme; Rebibbia, giovedì di sangue e fiamme: un suicidio e una rivolta al reparto G11.

rivolta a rebibbia materassiRivolta nel carcere di Rebibbia a Roma: cancelli bloccati, materassi e coperti dati alle fiammeUna rivolta è scoppiata nel carcere di Rebibbia: un gruppo di detenuti ha dato fuoco a coperte e materassi, bloccando gli ingressi con lenzuola annodate ... fanpage.it

rivolta a rebibbia materassiRivolta a Rebibbia, materassi incendiati e cancelli bloccati in carcerePomeriggio di tensione all’interno del nuovo complesso di Rebibbia. Nel reparto G12, un gruppo di detenuti ha dato vita a una protesta che è degenerata in una vera e propria rivolta, coinvolgendo la x ... romatoday.it

Digita per trovare news e video correlati.