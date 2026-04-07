Rivolta carcere Rebibbia | materassi a fuoco e reparto distrutto

Nella sezione A del carcere Rebibbia, composta principalmente da detenuti di nazionalità marocchina, si è verificata una rivolta. Durante l’episodio, alcuni materassi sono stati dati alle fiamme e una parte del reparto è stata danneggiata. La protesta ha causato danni materiali e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non sono stati riferiti feriti o altre conseguenze immediate.

Una violenta rivolta in carcere con una sezione che è stata devastata. I fatti sono accaduti lunedì 6 aprile nella casa circondariale di Rebibbia al secondo piano del reparto G9. A darne notizia è stato il sindacato Osapp (Organizzazione sindacale polizia penitenziaria). La vicenda ha preso avvio verso le 16. Secondo quanto riferito dalla sigla sindacale, gli agenti della polizia penitenziaria avevano avvertito un forte clima di tensione tra i detenuti. Così, ha disposto “la chiusura degli sbarramenti tra le diverse aree del piano, articolato nelle sezioni A, B e C, nel tentativo di contenere eventuali sviluppi critici”. Nonostante ciò “i... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rivolta carcere Rebibbia: materassi a fuoco e reparto distrutto Leggi anche: Rivolta a Rebibbia: materassi a fuoco e reparto distrutto, ore di tensione in carcere Detenuti in rivolta nel carcere di Pavia per le condizioni igienico-sanitarie: fuoco appiccato nelle celleDiversi detenuti nel carcere Torre del Gallo di Pavia hanno appiccato fuochi nelle loro celle nella giornata del 27 marzo.