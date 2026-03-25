Trovato dai carabinieri a Russi grazie al gps | una denuncia

I carabinieri della Stazione di Russi hanno denunciato a piede libero un uomo, trovato grazie al gps del monopattino rubato, che era stato rapinato circa due mesi fa. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato all'identificazione del veicolo e all'arresto del soggetto coinvolto. La denuncia segue le verifiche sui precedenti e la posizione del monopattino.

I carabinieri della Stazione di Russi hanno denunciato a piede libero un uomo per la ricettazione di un monopattino risultato rapinato un paio di mesi fa. Il caso si era innescato quando a gennaio, nei pressi di un locale notturno dei lidi ravennati, un minorenne era stato rapinato da due giovani i quali lo avevano aggredito e gli avevano preso uno smartphone e un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro. Nei giorni scorsi la svolta. In particolare, grazie al dispositivo di geolocalizzazione installato sul mezzo, il monopattino è stato individuato in una frazione del forese: era assicurato con un lucchetto vicino a un’abitazione. Una volta ricevuta la segnalazione tramite il 112, la centrale operativa dell’Arma ha inviato sul posto una pattuglia di Russi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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