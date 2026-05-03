L’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo nella gara con cinque palle a Baku, assicurandosi così l’accesso ai playoff. Ora le atlete devono affrontare le prossime sfide, tra cui le Cross Battles, dove dovranno gestire la pressione. In vista degli scontri decisivi, si preparano anche le sfide dirette che potrebbero determinare il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come faranno le azzurre a gestire la pressione delle Cross Battles?. Chi dovrà affrontare lo scontro diretto decisivo per il podio?. Quale ostacolo principale attende l'Italia nel tabellone dei playoff?. Perché la gestione del nervosismo sarà vitale per le ginnaste?.? In Breve Podio completato da Israele con 26.400 punti e Bielorussia con 26.150 punti.. Sestetto azzurro composto da Badii, Ottaviani, Vignozzi, Mukhina, Sicignano e Pozzi.. Italia ottiene quinto posto nella classifica combinata con 47.400 punti totali.. Sofia Raffaeli e Tara Dragas sfidano Lica e Emir nelle competizioni individuali.. Il sestetto azzurro della ritmica conquista il bronzo nella finale alle 5 palle a Baku, segnando un punto fondamentale nel percorso della European Cup.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritmica, bronzo alle 5 palle: l’Italia vola a Baku e accede ai playoff

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