L’Union Brescia vince in trasferta contro l’Inter U23 e accede ai quarti dei playoff

Il Brescia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Inter U23, assicurandosi così il secondo posto in classifica e la qualificazione diretta ai quarti di finale dei playoff. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per la squadra ospite, che ha consolidato la propria posizione nella fase decisiva della competizione. Questa vittoria permette al Brescia di avanzare senza passare per eventuali incontri di spareggio.

Il Brescia non fallisce l’appuntamento decisivo e si prende ciò che cercava: vittoria, secondo posto e accesso diretto ai quarti di finale dei play off. Sul campo di Monza, contro l’Inter Under 23, i biancazzurri fanno valere cinismo e pazienza, trovando nella ripresa il guizzo vincente di Crespi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Union Brescia, altra vittoria oltre il 90’ contro l’Inter Under 23 Notizie correlate Inter U23 Union Brescia, la rete di Crespi condanna i nerazzurri e spegne il sogno playoffdi Lorenzo VezzaroInter U23 Union Brescia, la squadra di Vecchi cade in casa all’ultima giornata e fallisce l’aggancio agli spareggi L’ultima... Leggi anche: Serie C: cade il Brescia, Inter U23 rimontata. Colpo Ternana, scatto playoff del Campobasso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Union Brescia vince in trasferta contro l’Inter U23 e accede ai quarti dei playoff - BresciaToday; AMARCORD BIANCOAZZURRO vs DOLOMITI BELLUNESI; Serie C, ultima giornata: l'Union Brescia vince con l'Inter Under 23 e chiude seconda, il Lumezzane inizia domenica 3 con l'Alcione; Brescia, 2-0 alla Dolomiti: terzo posto certo, secondo a un passo. Serie C, ultima giornata: l'Union Brescia vince con l'Inter Under 23 e chiude seconda, il Lumezzane inizia domenica 3 con l'AlcioneMissione compiuta per la squadra di Corini, con il gol di Crespi al 32' della ripresa: ora tornerà in campo il 17 maggio partendo dai quarti di finale. Valgobbini a valanga sulla Virtus Verona, per lo ... brescia.corriere.it Calcio Serie C, l’Union Brescia vince 2-0 sulla Dolomiti BellunesiIl risultato garantisce ai biancoazzurri di aggiudicarsi il terzo posto in classifica. La squadra vede molto vicina la possibilità di assicurarsi anche il secondo, che dipende dal match Lecco-Lumezzan ... quibrescia.it Vint e Gavrilita ribaltano l'Union Brescia, a cui non bastano le reti di Felini e Nichesola: inizio in salita per i bresciani. di Tommaso Criscuolo #Nazionali #Under14 - facebook.com facebook Inter U23-Union Brescia, le pagelle: Prestia sicuro, Kamaté commette un brutto errore, Topalovic spento x.com