Ristorazione chiude i battenti Meunier | Pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo

Dopo nove anni di attività, il ristorante Meunier di Corciano ha chiuso i battenti. La decisione è stata annunciata dal proprietario, che ha spiegato come questa sia una pausa necessaria prima di avviare un nuovo progetto. La chiusura è avvenuta sabato 2 maggio, nel locale situato in via Aldo Capitini. Il ristorante era noto per l’abbinamento tra pizza e champagne.

Dopo nove anni dalla sua apertura a Corciano chiude i battenti Meunier. Il locale di via Aldo Capitini, specializzato nell'abbinamento gourmet di pizza e champagne, sabato 2 maggio ha cessato l'attività: "È una pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo, che deve ancora.🔗 Leggi su Perugiatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Nek e la pausa artistica dopo i concerti. L’annuncio da Fazio: “Bisogna scrivere qualcosa di nuovo”Modena, 20 aprile 2026 - "Ho quasi il dono della bilocazione”, scherza Nek in studio. Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ristorazione, chiude i battenti Meunier: Pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo; La Cascina dei Gelsi chiude dopo 16 anni: ma il ristorante già cerca un gestore - BresciaToday; Il rivale di McDonald’s chiude i battenti dopo 79 anni; Chiude il Vecchio Mulino, Giovanni Petrizzo: Scelta ponderata. Riapre il ristorante. Maresca torna a vivere. Servizio per i residenti ma anche per i turistiCasa Scilla è stata inaugurata ieri pomeriggio, con una festa per tutti. Insieme mamma e figlia: Cucina casalinga e anche rosticceria. lanazione.it La Giornata della ristorazione è alle porte: tutti gli appuntamenti del 6 maggio Manca poco alla quarta edizione dell’iniziativa promossa da FIPE in collaborazione con MAGENTAbureau: in attesa del 16 maggio, in programma, un incontro istituzionale, per scop - facebook.com facebook