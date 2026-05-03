Ristorazione chiude i battenti Meunier | Pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo

Da perugiatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo nove anni di attività, il ristorante Meunier di Corciano ha chiuso i battenti. La decisione è stata annunciata dal proprietario, che ha spiegato come questa sia una pausa necessaria prima di avviare un nuovo progetto. La chiusura è avvenuta sabato 2 maggio, nel locale situato in via Aldo Capitini. Il ristorante era noto per l’abbinamento tra pizza e champagne.

Dopo nove anni dalla sua apertura a Corciano chiude i battenti Meunier. Il locale di via Aldo Capitini, specializzato nell'abbinamento gourmet di pizza e champagne, sabato 2 maggio ha cessato l'attività: "È una pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo, che deve ancora.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video ??The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Nek e la pausa artistica dopo i concerti. L’annuncio da Fazio: “Bisogna scrivere qualcosa di nuovo”Modena, 20 aprile 2026 - "Ho quasi il dono della bilocazione”, scherza Nek in studio.

Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ristorazione, chiude i battenti Meunier: Pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo; La Cascina dei Gelsi chiude dopo 16 anni: ma il ristorante già cerca un gestore - BresciaToday; Il rivale di McDonald’s chiude i battenti dopo 79 anni; Chiude il Vecchio Mulino, Giovanni Petrizzo: Scelta ponderata.

ristorazione chiude i battentiRiapre il ristorante. Maresca torna a vivere. Servizio per i residenti ma anche per i turistiCasa Scilla è stata inaugurata ieri pomeriggio, con una festa per tutti. Insieme mamma e figlia: Cucina casalinga e anche rosticceria. lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.