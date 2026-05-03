Il Primo Maggio è stato teatro di una rissa tra alcuni giovani che si sono scontrati di prima mattina mentre si svolgeva la festa. Durante l’evento, un gruppo di adolescenti ha aggredito un bambino di dieci anni che si trovava alle giostre nel piazzale di via XXV Aprile, a Castelfidardo. Nel corso dell’alterco sono state rotte alcune bottiglie, creando un’atmosfera di tensione tra i presenti.

Il Primo Maggio è scattata una rissa tra giovanissimi mentre la festa impazzava, di mattina. Un gruppo di "maranza" ha preso di mira un ragazzino di dieci anni che si trovava alle giostre del piazzale di via XXV Aprile a Castelfidardo. Era lì con il fratello che è intervenuto per difenderlo. I motivi sarebbero stati futili, uno sguardo o una parola di troppo, tanto è bastata per farli scattare. Prima sono partite le urla, poi le botte e la rissa che ha coinvolto almeno dieci ragazzi. Non solo. Uno di loro è corso fino al contenitore della raccolta differenziata del vetro, ha preso alcune bottiglie, le ha spaccate e si è diretto di nuovo verso i due.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotte

Notizie correlate

Rissa tra pusher in piazza, spuntano coltelli e bottiglie: 10 coinvolti, 4 feritiUn grave episodio di violenza si è verificato domenica sera, 29 marzo 2026, in piazza Dante a Trento: una decina di pusher ha scatenato una rissa nei...

Rissa in centro storico: cazzotti e bottiglie rotte. Un giovane in ospedaleGrosseto, 19 aprile 2026 – Il centro storico non riesce a trovare una pace duratura, restando teatro preferito di episodi incresciosi.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotte.

Rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotteCastelfidardo, tutto in pieno giorno nell’area delle giostre: protagonisti minorenni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Bacoli, rissa per una ragazza contesa due minori accoltellati da un coetaneoSchiaffi, pugni e calci. Poi sono spuntati i coltelli. E la festa del 25 aprile che si trasforma in un incubo per un gruppo di giovanissimi giunti da Napoli e dall’area flegrea ... ilmattino.it