Nel cuore del centro storico di Grosseto, si è verificata una rissa tra alcuni giovani che ha portato a calci e pugni, con bottiglie rotte coinvolte nel confronto. Uno dei partecipanti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La polizia è intervenuta per sedare la lite e avviare le indagini necessarie. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi alla base dello scontro.

Grosseto, 19 aprile 2026 – Il centro storico non riesce a trovare una pace duratura, restando teatro preferito di episodi incresciosi. Tornano a consumarsi atti di violenza nel centro storico e le aree bersagliate sono più o meno quasi sempre le stesse. Riesce a far poca corsa il compasso che delinea episodi violenti e risse serali o notturne che siano. Venerdì sera verso le 22.30 c’erano due pattuglie dei carabinieri in Piazza Stammati che stavano controllando un gruppo di ragazzi probabilmente stranieri, ma poco dopo è suonata un’altra sirena, quella dei soccorsi: l’arrivo dell’ambulanza della Misericordia ha insospettito molto i passanti, in bilico tra la curiosità e la paura di ciò che stava succedendo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa in centro storico: cazzotti e bottiglie rotte. Un giovane in ospedale

Notizie correlate

Notte di disordini in centro: “Tra bottiglie rotte e sangueLa città di Parma è stata scossa da una notte di disordini nel suo centro storico, una spirale di eventi che ha portato alla luce un problema di...

Notte di disordini in centro: "Tra bottiglie rotte e sangue, la città non è più sicura"Una notte di disordini e degrado nel cuore di Parma, con strade invase da cocci di bottiglie, chiazze di sangue e oggetti abbandonati.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: ? Dalla rissa agli spari, il giorno da incubo di Trento: due persone fermate; Risse di notte in piazza, non vogliamo un caso Massa. I timori dei residenti per violenti episodi tra giovani ubriachi; Movida violenta a Novara: ancora una rissa in centro, l'intervento della polizia; Tensione alle stelle in centro: giovani violenti si affrontano a calci e pugni.

Rieti, movida violenta: due risse in centro pure nella notte di PasquaRIETI - Colluttazioni, risse e botte in una notte da dimenticare nel centro storico reatino, in prossimità dei locali della movida notturna. In via Terenzio Varrone, rissa ... ilmessaggero.it

Risse, minacce e atti vandalici: a Manerbio residenti esasperatiAlcune vie del centro storico sono da qualche tempo teatro di episodi di violenza e degrado: diverse le testimonianze ... giornaledibrescia.it

MESTRE (VE). RISSA CON BASTONI E BOTTIGLIE, CHIUSO IL LOCALE DELLA MOVIDA Sospesa per 15 giorni l’attività di un locale della movida in via Palazzo a Mestre. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Venezia. La decisione arriva dopo un facebook

Rovesciata in faccia, sviene in campo: dramma e rissa sfiorati x.com