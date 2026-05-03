Nella piazza principale della città, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni giovani, con scontri tra persone di diversa età. La polizia ha avviato indagini per chiarire cosa sia successo e ha disposto l’acquisizione dei dati dai telefoni cellulari di cinque ragazzi coinvolti. Al momento, sono ancora da approfondire le dinamiche esatte degli scontri e le circostanze che hanno portato alla rissa.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno i dati estratti dagli smartphone dei cinque ragazzi?. Come sono avvenuti gli scontri tra maggiorenni e minorenni in piazza?. Perché l'indagine si sta concentrando sulla responsabilità individuale dei partecipanti?. Quali prove digitali emergeranno dal cellulare della compagna di Bongiorni?.? In Breve Cinque giovani coinvolti tra cui due maggiorenni e tre minorenni. Scontro avvenuto tra l'11 e il 12 aprile alle ore 01:30. Tognocchi ha riportato rottura della tibia e del setto nasale. Analisi forense su smartphone di Bongiorni e dei cinque accusati. La Procura di Massa ha inserito Gabriele Tognocchi nel registro degli indagati per rissa, in merito alla violenta aggressione avvenuta in piazza Palma tra l’11 e il 12 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa in piazza Palma: Tognocchi indagato per l’aggressione

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