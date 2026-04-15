Sabato sera a Massa si è verificata una rissa in una piazza del centro che ha causato la morte di un uomo di 47 anni. Dopo l’aggressione, tre giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La vicenda ha attirato l’attenzione sul luogo dell’accaduto, dove sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’episodio.

La violenza scatenata sabato sera a Massa ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni, in seguito a una rissa avvenuta in una piazza cittadina. Le indagini hanno già portato all’identificazione e al fermo di tre giovani, tra cui un diciassettenne descritto come un talento emergente nel mondo della boxe, accusati di concorso in omicidio volontario. Il tragico evento si è consumato dopo che il quarantatreenne è stato colpito duramente durante uno scontro fisico. Secondo le prime ricostruzioni che attendono la conferma definitiva tramite i filmati delle telecamere di sorveglianza, la dinamica avrebbe il giovane pugile sferrare un pugno estremamente violento che ha causato la caduta di Bongiorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, rissa mortale in piazza: tre giovani fermati dopo l’aggressione

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