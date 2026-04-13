Borore cade da cavallo durante la festa del paese | morto 25enne

Durante una festa nel paese, un giovane di 25 anni è caduto da cavallo mentre si trovava nel galoppatoio comunale. L’incidente è avvenuto mentre si svolgevano le esibizioni, e il ragazzo è stato disarcionato e calpestato dall’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è deceduta poco dopo l’incidente.

Il giovane è stato disarcionato e calpestato dall’animale durante le esibizioni nel galoppatoio comunale. Inutili i tentativi dei medici dell’ospedale San Francesco di Nuoro Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Borore, nel Nuorese. È morto nella notte all’ospedale San Francesco di Nuoro il 25enne, rimasto gravemente ferito dopo una caduta da cavallo durante le celebrazioni in onore di San Lussorio, patrono del paese. Il giovane aveva preso parte, come da tradizione, alla sfilata religiosa con il simulacro del santo e alle successive esibizioni equestri organizzate nel galoppatoio comunale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante una delle performance a cavallo il ragazzo sarebbe stato improvvisamente disarcionato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Borore, cade da cavallo durante la festa del paese: morto 25enne Nuoro, tragedia durante la festa di San Lussorio: 25enne cade da cavallo e muoreABBONATI A DAYITALIANEWS Cade da cavallo durante l’esibizione: muore un 25enne Una domenica segnata dal dolore a Borore, piccolo centro in provincia... Cade da cavallo alla festa di paese: muore il 25enne Omar Barranca in provincia di NuoroDoveva essere una domenica come le altre a Borore, piccolo comune in provincia di Nuoro.