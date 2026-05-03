Risicoltura l' allarme di Confagricoltura Ferrara | Comparto schiacciato da importazioni massicce

La risicoltura italiana, che rappresenta oltre il 50% della produzione nell’Unione Europea e coinvolge circa 230mila ettari di terreni coltivati, sta attraversando un periodo difficile. Secondo Confagricoltura Ferrara, il settore si trova sotto pressione a causa di un aumento delle importazioni di riso provenienti dall’estero, che rischia di mettere in crisi gli operatori locali. La questione riguarda quindi l’equilibrio tra produzione nazionale e mercato internazionale.

La risicoltura italiana, un settore chiave che vede l'Italia come primo produttore dell’Unione Europea con oltre il 50% del totale e circa 230mila ettari coltivati, attraversa oggi una fase di estrema criticità. Il comparto è infatti schiacciato da importazioni massicce che raggiungono gli 1,7.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Caro gasolio, l'appello di Confagricoltura: "Estendere anche al comparto agricolo le misure di sostegno"L'impennata dei prezzi energetici delle ultime settimane sta causando non pochi problemi al settore agricolo, piegato dal caro gasolio. Leggi anche: Pesce, solo il 14% è italiano: vertice in Confagricoltura per rilanciare il comparto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Risicoltura, l'allarme di Confagricoltura Ferrara: Comparto schiacciato da importazioni massicce; Riso, l’allarme parte da Ferrara: Così l’Europa non ci tutela; Stangata UE sul riso, Confagricoltura: Si condannano aziende. Allarme di Confagricoltura: La Pac riduce le risorse. I dati vanno letti beneLa nuova proposta di Politica agricola comune per il periodo 2028–2034 preoccupa Confagricoltura Grosseto che invita a leggere con attenzione i numeri contenuti nel documento presentato dalla ... lanazione.it Riso e vino, l’allarme di Confagricoltura Pavia: Situazione difficile, difendiamo le nostre eccellenzeGarlasco (Pavia), 1 aprile 2026 – Un’agricoltura pavese ancora forte nei numeri e nella rappresentatività, ma attraversata da difficoltà profonde e trasversali ai comparti . La fotografia è stata ... ilgiorno.it La Scuola di Sviluppo Territoriale di Ferrara (di cui Confagricoltura è partner insieme a Confcooperative, CNA, Confartigianato, Confindustria, Legacoop, Emil Banca, Cisl, F.ne Navarra) oggi a Lagosanto in visita a Prolab di Salvi Vivai, azienda associata a Co - facebook.com facebook