Pesce solo il 14% è italiano | vertice in Confagricoltura per rilanciare il comparto

Durante un incontro a Roma, rappresentanti dell’acquacoltura, della pesca e delle istituzioni hanno discusso della produzione di pesce in Italia, evidenziando che solo il 14% del prodotto consumato è di origine nazionale. La riunione è stata promossa dall’Associazione Piscicoltori Italiani e si è concentrata sulla necessità di aumentare la trasparenza, migliorare l’informazione e garantire condizioni di concorrenza più eque nel settore.

Consulentia26 chiude con numeri record: oltre 3.500 visitatori a Roma per l’evento Anasf Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Più trasparenza, maggiore informazione e condizioni di concorrenza più eque. È questa la richiesta emersa dal vertice promosso dall’Associazione Piscicoltori Italiani nella sede di Confagricoltura a Roma, che ha riunito rappresentanti dell’acquacoltura, della pesca e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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