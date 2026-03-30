Caro gasolio l' appello di Confagricoltura | Estendere anche al comparto agricolo le misure di sostegno

Il settore agricolo sta affrontando difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi energetici, in particolare del gasolio, che ha portato a un incremento dei costi di gestione. Recentemente, un'associazione di categoria ha chiesto di estendere le misure di sostegno anche a questa realtà, evidenziando la necessità di interventi mirati per alleviare le difficoltà.

L'impennata dei prezzi energetici delle ultime settimane sta causando non pochi problemi al settore agricolo, piegato dal caro gasolio. Lo conferma Confagricoltura Umbria che parla di una nuova fase critica per l'intero comparto. "Le imprese agricole e zootecniche non hanno beneficiato della riduzione delle accise né del credito d’imposta assegnati ad altri settori come pesca e autotrasporto, eppure il gasolio rappresenta una voce fondamentale per le nostre attività" afferma il presidente Pennacchini che chiede un intervento "urgente" per estendere anche al comparto agricolo le misure di sostegno che il Governo sta predisponendo.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Caro gasolio, l'appello di Confagricoltura: "Estendere anche al comparto agricolo le misure di sostegno" Articoli correlati Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavoloIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al... Confagricoltura, appello a Bruxelles: Riso a rischio senza misure di tutela europeeIntrodurre una clausola di salvaguardia automatica nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate capace di fermare le eccessive importazioni...