Riscoperta a Mantova l’opera inedita di Don Doride Bertoldi

A Mantova è stata ritrovata un’opera inedita attribuita a Don Doride Bertoldi. Si tratta di un testo scritto sotto lo pseudonimo Anfibio Rana. La scoperta ha portato alla luce dettagli sulla vita e le attività dell’autore. Inoltre, si sono approfonditi alcuni episodi legati alla richiesta di permesso da parte di San Pietro a Gesù per trascorrere un periodo di riposo.

?? Cosa scoprirai Chi era il misterioso autore che scriveva sotto lo pseudonimo Anfibio Rana? Cosa spinse San Pietro a chiedere il permesso a Gesù per vacanzare? Come ha fatto un testo dimenticato per decenni a riemergere oggi? Perché la scelta di Simon Pietro scatenò le critiche degli altri discepoli??? In Breve Presentazione giovedì 7 maggio ore 18 presso Casa Andreasi in via Frattini 9 Curatori Malavasi, Piccinini, Piva e don Giovanni Telò gestiscono l'evento Illustrazioni del volume real .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riscoperta a Mantova l’opera inedita di Don Doride Bertoldi Notizie correlate Talking Heads: riscoperta la demo inedita di “Psycho Killer” a 50 anni dalla nascita della band.Una registrazione del 1975 di “Psycho Killer”, brano iconico dei Talking Heads, è stata resa pubblica per la prima volta in formato digitale. La riscoperta dell’opera di Marie Neurath e ’Chiacchiere a colori’Mostra e spettacolo: sono tra i tantissimi appuntamenti di Bologna Children’s Book Fair, dal 13 al 16 aprile.