Talking Heads | riscoperta la demo inedita di Psycho Killer a 50 anni dalla nascita della band

I Talking Heads hanno condiviso una demo mai ascoltata prima di “Psycho Killer” per celebrare i 50 anni dalla fondazione della band. La registrazione risale al 1975 e mostra come il brano si sia evoluto prima di diventare un classico. La traccia è stata resa disponibile in digitale, offrendo ai fan un’occhiata esclusiva al processo creativo del gruppo.

Talking Heads: una demo inedita di “Psycho Killer” e un viaggio nell’archivio della band. Una registrazione del 1975 di “Psycho Killer”, brano iconico dei Talking Heads, è stata resa pubblica per la prima volta in formato digitale. L’uscita della demo anticipa la pubblicazione di “Tentative Decisions: Demos & Live”, una raccolta di materiale d’archivio in arrivo il 6 marzo, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della band. Le origini di un classico: la demo del 1975. La demo, registrata presso i CBS Studios, offre uno sguardo inedito sulle prime fasi creative del gruppo, all’epoca composto da David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth.🔗 Leggi su Ameve.eu Talking Heads, esce oggi l’album compilation “Tentative Decisions” David Byrne, tre live estivi in Italia per l’ex Talking Heads David Byrne, ex frontman dei Talking Heads, torna in Italia nel 2026 con il nuovo progetto ‘Who Is The Sky?’. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tentative Decisions – Demos & Live racconta l’origine dei Talking Heads, quando tutto era ancora istinto, idee grezze e pura urgenza creativa. David Byrne e Chris Frantz si conoscono come studenti alla Rhode Island School of Design, dove suonano insieme - facebook.com facebook #AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #TalkingHeads 08 febbraio 2006 – Esce “Bonus Rarities and Outtakes”, raccolta dei Talking Heads L’8 febbraio 2006 i Talking Heads pubblicano Bonus Rarities and Outtakes, compilation digitale distribuita escl x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.