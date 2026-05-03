Rischio fulmini sul GP Miami di F1 come funziona il protocollo che può portare alla sospensione

Al Gran Premio di Miami di Formula 1, la pioggia si è calmata, ma il rischio di fulmini rimane concreto. Se un fulmine cade entro 13 chilometri dal circuito, la gara viene sospesa in base al protocollo di sicurezza stabilito. Questa misura serve a tutelare la sicurezza di piloti, team e pubblico durante le condizioni meteorologiche avverse. La gestione di tali situazioni è prevista da norme precise adottate dagli organizzatori.

La pioggia sta dando tregua a Miami ma la F1 non è minacciata solo dal temporale: in caso di fulmini nel raggio di 13 km dalla pista la gara verrà interrotta secondo il protocollo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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