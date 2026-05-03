Durante il fine settimana del Gran Premio di Miami di Formula 1, le condizioni meteorologiche hanno attirato l’attenzione, con la pioggia che ha generato preoccupazioni tra organizzatori e piloti. La FIA ha introdotto un nuovo protocollo chiamato Rain Hazard, studiato per gestire le situazioni di bagnato in pista. Questa misura, adottata per tutelare la sicurezza, modifica le modalità di gestione delle condizioni di pioggia durante la gara.

Nel fine settimana del GP di Miami di F1, l’attenzione non è stata catalizzata soltanto dagli aspetti sportivi, ma soprattutto da un elemento esterno capace di incidere profondamente sull’andamento della gara: il meteo. La Florida, e in particolare l’area di Miami, è infatti caratterizzata da un clima subtropicale in cui improvvisi rovesci temporaleschi possono svilupparsi rapidamente, alternandosi a fasi di cielo sereno. Questo tipo di instabilità rende estremamente complessa la pianificazione di un evento motoristico, dove anche pochi minuti di pioggia possono cambiare radicalmente le condizioni della pista. Proprio l’arrivo di una perturbazione significativa ha spinto la Federazione Internazionale dell’Automobile, insieme alla F1 e agli organizzatori locali, a rivedere il programma della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la pioggia preoccupa a Miami e la FIA impone il protocollo Rain Hazard: cosa cambia e come funziona

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