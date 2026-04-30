La gara di Miami in programma questa settimana potrebbe essere cancellata a causa di temporali previsti nella zona. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato gli organizzatori a valutare la possibilità di annullare l’evento, che si svolge nel circuito cittadino della città. La decisione finale dipenderà dall’evoluzione del meteo nelle prossime ore, con un'attenzione particolare alle previsioni di pioggia e fulmini.

Si dice che piove sempre sul bagnato e, nel caso della Formula 1, mai espressione fu più profetica. Proprio mentre gli appassionati della categoria regina dell’automobilismo a ruote scoperte si preparavano al primo weekend di gare dopo la pausa di un mese dovuta al conflitto nel Golfo Persico, il capriccioso meteo della Florida ha deciso di dire la sua. Secondo le previsioni meteo, infatti, un pesante fronte temporalesco dovrebbe abbattersi sulla metropoli dello stato americano proprio mentre la gara di domenica sera sta per prendere il via. Considerate le leggi in vigore negli Stati Uniti, il rischio di ritardi o addirittura di cancellazione è molto reale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non c’è pace per la Formula 1. Il Gp di Miami può saltare per i fulmini

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