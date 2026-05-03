Martedì 5 maggio, a Santa Lucia, si svolgerà la prima tappa dell’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, un circuito podistico serale che coinvolge partecipanti di diverse età. L’evento, dedicato alla promozione dell’attività fisica e alla raccolta di fondi per scopi solidaristici, si inserisce nel calendario di iniziative cittadine. La manifestazione prevede percorsi di varie lunghezze e si svolge in modo aperto a tutti gli interessati.

Prato, 3 maggio 2026 – Prende il via martedì 5 maggio da Santa Lucia l’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, circuito podistico serale che unisce attività fisica e solidarietà. Il ritrovo è fissato alle 19 al Circolo Arci Paolo Rossi, in via del Guado 12. La partenza sarà libera dalle 19.15 alle 20.00. Previsti due percorsi: uno di circa 8–9 km e una mini camminata di 4–5 km, aperta a tutti. La quota di iscrizione è di 2 euro, con ristoro all’arrivo e servizio ambulanza garantito dalla Pubblica Assistenza. La manifestazione è organizzata in collaborazione con le società podistiche del territorio, sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. Un circuito itinerante che, settimana dopo settimana, proporrà fino a due appuntamenti, per un totale di 12 serate distribuite tra il 5 maggio e il 18 giugno, come da calendario UISP.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riparte “Prato per la vita”, si comincia da Santa Lucia

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