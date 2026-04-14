Si schianta con la moto 19enne ferito è intubato in rianimazione | incidente a Santa Lucia di Serino
Un giovane di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente con la moto a Santa Lucia di Serino, in Irpinia. Dopo l’impatto è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento alle gambe. Attualmente si trova in rianimazione, con la prognosi riservata e intubato. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto.
Incidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma, con la moto si schianta contro un palo: morto 19enneA Roma un 19enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando andandosi a schiantare contro un palo.
Leggi anche: Incidente a Terlizzi: scontro tra moto e cavallo, 18enne ferito in rianimazione
Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook