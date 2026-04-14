Si schianta con la moto 19enne ferito è intubato in rianimazione | incidente a Santa Lucia di Serino

Un giovane di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente con la moto a Santa Lucia di Serino, in Irpinia. Dopo l’impatto è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento alle gambe. Attualmente si trova in rianimazione, con la prognosi riservata e intubato. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto.