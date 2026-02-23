Tragedia a Prato | bambina di tre anni perde la vita investita da un auto a pochi passi da casa

Una bambina di tre anni ha perso la vita a causa di un investimento vicino a casa, a Mercatale di Vernio. La macchina ha investito la piccola mentre attraversava la strada con la madre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvarla. La famiglia e i residenti sono sotto shock per l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima.

L'impatto fatale a pochi passi da casa. Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Nella serata di domenica 22 febbraio, una bambina di soli tre anni è stata investita e uccisa da un'auto mentre stava rientrando a casa con la madre. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a brevissima distanza dall'abitazione della famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, l'urto è stato estremamente violento: la piccola sarebbe stata sbalzata per diversi metri dopo l'impatto. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme.

