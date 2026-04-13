Barbero a Torino | il viaggio tra i luoghi che hanno creato lo storico

Lunedì 13 aprile alle 16.10 su Rai3, la trasmissione A Spasso Con Te proporrà un itinerario tra le strade di Torino. Ospite della rubrica sarà uno storico noto per il suo lavoro sulla città, che accompagnerà gli spettatori attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione. La puntata si concentrerà su ambienti e spazi legati alla storia e alla cultura torinese.

Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 16.10 su Rai3, la rubrica A Spasso Con Te porterà gli spettatori in un viaggio tra le strade di Torino grazie alla partecipazione di Barbero. Lo storico e scrittore torinese accompagnerà Fiamma Satta in una passeggiata attraverso i luoghi che hanno segnato la sua vita, all’interno del programma Geo condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Un percorso tra memoria accademica e radici personali. Il cammino proposto dalla regia di Luigi Felicetti non è una semplice visita turistica, ma un intreccio profondo tra biografia e storia. Partendo dal rettorato dell’Università di Torino, Barbero condividerà i...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barbero a Torino: il viaggio tra i luoghi che hanno creato lo storico Referendum giustizia, scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero, l’ex PM: “Lo stimo, ma non ha letto la riforma”Alessandro Barbero rompe il silenzio e dichiara pubblicamente che voterà no al referendum sulla giustizia. Leggi anche: Los Angeles sulle tracce di Marilyn Monroe: un viaggio nei luoghi che hanno costruito il mito #meme #barbero #angelodorsi #torino #balletto #censura #enjoy #alessandrobarbero #informazionelibera