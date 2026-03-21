I luoghi che hanno ispirato i grandi poeti | 6 destinazioni nel mondo tra Leopardi Neruda e Wordsworth

Sei destinazioni nel mondo sono state fonte di ispirazione per poeti come Leopardi, Neruda e Wordsworth. Città, coste e montagne sono più di semplici ambienti geografici, diventano luoghi della memoria e scenari interiori che hanno influenzato le loro opere letterarie. Questi spazi sono stati protagonisti di versi che ancora oggi vengono studiati e ricordati.

Le città, le coste, le montagne non sono mai semplici sfondi geografici. Nella storia della letteratura diventano luoghi della memoria, scenari interiori e vere e proprie muse capaci di plasmare versi destinati a durare nei secoli. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, eDreams propone un itinerario ideale attraverso sei destinazioni che hanno nutrito l’immaginario di alcuni tra i più grandi poeti della storia. Dai laghi romantici dell’Inghilterra alle coste del Cile, passando per borghi italiani e città sudamericane, ogni luogo racconta un dialogo continuo tra paesaggio e parola. Il Lake District, cuore romantico dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I luoghi che hanno ispirato i grandi poeti: 6 destinazioni nel mondo tra Leopardi, Neruda e Wordsworth Articoli correlati Tour dei Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato NatoliIl centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di... Leggi anche: Il premio Pablo Neruda. Parata di campioni-poeti Altri aggiornamenti su I luoghi che hanno ispirato i grandi... Temi più discussi: Luoghi per gli amanti della poesia da visitare almeno una volta; Non devi amare i libri per visitare questi posti italiani straordinari. Ma dopo che li hai visti, qualcosa cambierà; Altamura accoglie Marco D’Amore: così l’antica tipografia diventa salotto di arte e cultura. I luoghi che hanno ispirato i grandi poeti: 6 destinazioni nel mondo tra Leopardi, Neruda e WordsworthDall’ermo colle di Leopardi al Cile di Neruda fino al Lake District di Wordsworth: sei luoghi nel mondo che hanno ispirato alcune delle poesie più celebri della storia. panorama.it Cercate luoghi immaginati in versi? Eccone sei per la Giornata mondiale della poesiaDall'ermo colle leopardiano di Recanati che ispirò «L’infinito» alla contea di Sligo, in Irlanda, alle radici dell'opera di W. B. Yeats tra laghi avvolti nella nebbia, coste selvagge e montagne maesto ... giornaletrentino.it #carrù #poesia ***FOTOGALLERY INTERVISTA GIACOMO LEOPARDI CARRÙ*** Ieri sera al teatro “Vacchetti” di Carrù l’intervista impossibile a Giacomo Leopardi, tra poesia e suggestione, ha aperto le iniziative dell’Istituto Comprensivo per la Giornata facebook