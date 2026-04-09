In Francia, la gestione della spesa sanitaria si trova di fronte a una decisione importante che potrebbe influenzare la disponibilità di farmaci e servizi medici. Le discussioni sul finanziamento della ricerca sono ferme a causa delle scadenze elettorali previste per il 2027. La situazione mette a rischio la continuità delle cure e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

La gestione della spesa sanitaria in Francia sta affrontando un bivio decisivo che potrebbe determinare la capacità del Paese di garantire cure moderne ai propri cittadini, mentre il dibattito sul finanziamento della ricerca rischia di restare paralizzato dalle scadenze elettorali del 2027. Il rischio concreto è che l’inerzia politica trasformi la salute in una variabile di bilancio, penalizzando l’accesso ai farmaci innovativi e la stabilità industriale nazionale. Il quadro che emerge dalle analisi sulla sostenibilità del sistema sanitario francese mostra una tendenza preoccupante: negli ultimi dieci anni, la quota di spesa destinata ai medicinali rimborsabili è scesa dal 12% a meno del 9% del totale delle spese sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia, il rischio tagli ai farmaci: la sanità in pericolo

Puglia, sanità: rischio tagli per diciotto ospedali Pesante situazione debitoriaIl buco della sanità pugliese riguarderà anche il taglio o la riconversione di piccoli ospedali e reparti.

Sanità siciliana: 2 anni d’attesa per farmaci vitali, 10% a rischioLa sanità siciliana è stremata da anni di tagli che, secondo un recente rapporto presentato alla Camera dei deputati, hanno sottratto risorse vitali...

Temi più discussi: Francia, l'asilo è a rischio: il paese risponde con ironia e inserisce cinque mucche tra gli iscritti; L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Viaggi, Ryanair cancella voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio: tutte le rotte e gli aeroporti interessati; Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio.

Scuola a rischio chiusura? Ecco l’idea geniale (e assurda) per ingannare il sistemaNel piccolo comune di Moosch, un villaggio dell’Alsazia con poco più di 1.500 abitanti, la lotta contro i tagli all’istruzione ha preso una piega decisamente inaspettata. Per scongiurare la chiusura d ... msn.com

Fondo Non autosufficienza: rischio tangibile di tagliIn questi giorni è alta l’allerta tra associazioni ed organizzazioni legate alla disabilità, che denunciano la possibilità di un taglio al Fondo per la Non autosufficienza Lo scorso 14 febbraio si è ... disabili.com

Fine primo tempo di Brasile-Francia, Raphinha esce per un infortunio alla coscia che lo terrà fuori fino a metà maggio. In stagione il Barcellona ha pareggiato o perso 11 partite, e in 7 di queste Raphinha non era presente per infortunio. Un’assenza troppo imp - facebook.com facebook

Diverse infrastrutture elettriche strategiche sono state prese di mira e danneggiate da incendi martedì in Francia, in zone direttamente legate all’industria della difesa francese nel dipartimento dello Cher, dove sono presenti aziende della Base industriale e tec x.com