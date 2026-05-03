A Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, si è svolto un grande concerto gratuito che ha attirato circa due milioni di persone. La cantante colombiana si è esibita davanti al pubblico, mentre tra gli spettatori sono stati rivolti insulti all'ex compagno, Gerard Piqué. L’evento ha coinvolto una folla numerosa, con la performance musicale al centro dell’attenzione.

La spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro è stato il teatro in queste ore di un maxi concerto gratuito a cui hanno partecipato due milioni di spettatori: protagonista Shakira e, suo malgrado, l'ex compagno Gerard Piqué. La cantante colombiana a un certo punto ha denunciato: "In Brasile, più di 20 milioni di madri sono single, senza supporto. io sono una di loro!”. Il pubblico allora ha iniziato a intonare un coro in cui l'ex calciatore del Barcellona veniva mandato a quel paese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rio, 2 milioni di persone al concerto di Shakira: insulti per Piqué

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