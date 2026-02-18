Al concerto di Shakira c’è anche il volto di Piqué | la reazione della cantante è virale

Durante il concerto di Shakira, la cantante ha notato una foto di Piqué, il suo ex compagno, e la sua espressione è diventata subito virale sui social. La reazione di Shakira, sorpresa e imbarazzata, ha attirato l’attenzione di molti spettatori e utenti online. La scena si è svolta quando la cantante eseguiva uno dei suoi brani più famosi, mentre il cartonato di Piqué era visibile tra il pubblico. Molti hanno commentato il gesto come una presa di posizione evidente. La scena continua a fare discutere sui social network.

Un video di Shakira è diventato rapidamente virale. Il motivo? La reazione della cantante quando si accorge della presenza del "volto", cioè una foto cartonata, dell'ex compagno, il calciatore Piqué. Nella clip si vede la cantante rimanere di sasso per un attimo e poi fare una smorfia che molti hanno definito "diabolica", prima di riprendere a cantare.