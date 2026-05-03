Rinasce l’edicola Carella a Porta San Vitale e diventa Fuori Pagina

Dopo più di un anno di chiusura, l’edicola Carella in Porta San Vitale riapre i battenti e cambia nome, diventando “Fuori Pagina”. La riapertura è stata accompagnata da interventi di pulizia e sistemazione, con l’obiettivo di rimettere in funzione il storico chiosco. La notizia arriva dopo un periodo di inattività che aveva lasciato il locale chiuso e senza attività.

Scopa, secchio, straccio e turni di pulizie. Dopo oltre un anno di serranda abbassata, qualcosa si muove finalmente nello storico chiosco di Porta San Vitale. L’edicola Carella, punto di riferimento per generazioni di bolognesi, si prepara a tornare in vita con un nuovo nome e una nuova identità.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riapre l’edicola Carella. Si chiamerà ’Fuori Pagina’ Bologna: riapre l’edicola storica, nasce il progetto Fuori Pagina? Cosa scoprirai Come faranno venti giovani a trasformare un'edicola in centro culturale? Chi ha affidato la gestione della storica bottega ai nuovi... Contenuti e approfondimenti Si parla di: L’edicola Carella rinasce grazie a un gruppo di trentenni: Fuori pagina sarà un luogo di ritrovo. L’edicola Carella rinasce grazie a un gruppo di trentenni: Fuori pagina sarà un luogo di ritrovoIl chiosco a porta San Vitale era fermo da un anno. Il 28 maggio l’inaugurazione: Oltre ai giornali eventi e incontri ... bologna.repubblica.it L'edicola Carella riapre: «Si chiamerà Fuori Pagina e oltre a giornali e riviste ospiterà eventi e mostre, rispetteremo la storia di Bologna guardando al futuro»Francesco Lombardo, imprenditore e co-fondatore della startup Aquaponics Design fa parte del gruppo di ragazzi che ha rilevato l'attività: «Nuove funzioni per l'edicola, un luogo fisico per il confron ... corrieredibologna.corriere.it