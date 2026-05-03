L’edicola Carella riapre il 28 maggio alle 7, cambiando nome e gestione. D’ora in avanti sarà chiamata ’Fuori Pagina’ e si trova in via Porta San Vitale. La storica rivendita di giornali e riviste riprende l’attività con una nuova configurazione, dopo essere rimasta chiusa per un certo periodo. La riapertura avviene con un orario di apertura mattutino e rappresenta il ritorno di un punto di riferimento nel quartiere.

Il Carella point volta pagina. O meglio, va ‘Fuori Pagina’. Il 28 maggio dalle 7, la storica edicola di Porta San Vitale riapre sotto una nuova veste. La bottega storica (chiusa dal 30 aprile 2025) è stata rilevata in questi giorni da Francesco Lombardo, 30 anni, ceo e cofondatore di Aquaponic Design, azienda di impianti di coltivazione fuori suolo con sede alle Serre dei Giardini Margherita. Il Carella point è un luogo di Bologna che si è evoluto con la città. Da qui sono passati tutti: politici, sportivi, attori e cantanti, soprattutto quando rimaneva aperta alla notte. Dopo la chiusura dell’anno scorso, ora l’edicola cambia proprietà e nome, e diventa ’ Fuori Pagina ’ e avrà un futuro grazie al giovane gruppo multidisciplinare formato da circa 20 ragazzi sotto i 35 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapre l’edicola Carella. Si chiamerà ’Fuori Pagina’

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