Bologna | riapre l’edicola storica nasce il progetto Fuori Pagina

A Bologna, l’edicola storica ha riaperto i battenti grazie a un progetto chiamato Fuori Pagina, che coinvolge venti giovani impegnati a trasformare il negozio in un centro culturale. La gestione della bottega è stata affidata a nuovi proprietari, che intendono rinnovare l’attività e offrire uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura nel cuore della città. La riapertura segna un passo importante per il quartiere e per gli appassionati di libri.

? Cosa scoprirai Come faranno venti giovani a trasformare un'edicola in centro culturale?. Chi ha affidato la gestione della storica bottega ai nuovi proprietari?. Perché questo progetto punta a combattere l'isolamento causato dagli algoritmi?. Quale impatto avrà questo modello di edicola 5.0 sul quartiere?.? In Breve Gestione affidata a Francesco Lombardo e un team di 20 giovani under 35.. Daniele Carella ha guidato l'attività storica dal 1975 fino al 30 aprile 2025.. Il progetto mira a contrastare l'isolamento digitale tramite eventi e mostre a Bologna.. L'edicola di Porta San Vitale ha oltre 150 anni di storia nel quartiere.. Il 28 maggio alle ore 7:00, l’edicola di Porta San Vitale a Bologna riaprirà le serrande sotto il nome di Fuori Pagina, segnando il ritorno della storica attività dopo la chiusura avvenuta il 30 aprile 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: riapre l’edicola storica, nasce il progetto Fuori Pagina Notizie correlate Leggi anche: Riapre l’edicola Carella. Si chiamerà ’Fuori Pagina’ Ponte Carrega: il ritorno della storica edicola votiva 'scomparsa' da anniA tenere alta l'attenzione sulla sorte dell'edicola votiva sono stati gli Amici di Ponte Carrega e la Confraternita di Montesignano. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Riapre l’edicola Carella. Si chiamerà ’Fuori Pagina’; Bologna piange Zanardi. Un cittadino del mondo fiero delle sue origini: Grati a te per sempre; Riapre l’edicola Carella Si chiamerà ’Fuori Pagina’. Riapre l’edicola Carella. Si chiamerà ’Fuori Pagina’Il 28 maggio lo storico punto di informazione in Porta San Vitale alza le serrande. A proseguire l’attività un gruppo di venti under 35: Sarà un luogo di ritrovo. ilrestodelcarlino.it 2 Maggio 2014. Un giovane promettente, con una passione genuina e una comunicazione fresca, fuori dal normale, chiedeva spazio nella nostra pagina. Quel ragazzo oggi è uno dei volti più conosciuti tra i giovani e non solo. Podcast, radio e tv. Un successo - facebook.com facebook